Cuba y China impulsan y expanden lazos comerciales

Una delegación de empresarios de China sostiene hoy en esta ciudad una ronda de negociaciones con representantes del sector económico camagüeyano para fortalecer vínculos comerciales, promover inversiones y ampliar las oportunidades de cooperación bilateral.

El encuentro inició en el Salón de Convenciones Santa Cecilia, ubicado en el área patrimonial de Camagüey, bajo la coordinación de la Cámara de Comercio de Cuba en la provincia, con la participación de una representación del Gobierno, empresas estatales, formas de gestión no estatal y potenciales inversionistas.

Durante la apertura de las conversaciones, una representación del Gobierno de Camagüey destacó la importancia de consolidar alianzas con socios internacionales que contribuyan al desarrollo productivo del territorio, pese al complejo escenario económico y social que enfrenta Cuba.

El jefe de la delegación china reafirmó el interés de su país por acompañar el desarrollo de proyectos en la provincia. “En otro lado del mundo hay otra nacionalidad que también piensa en ustedes”, expresó al destacar que desde China se sigue de cerca la evolución de las iniciativas concebidas junto a instituciones y empresas camagüeyanas.

Entre los principales objetivos sobresale concretar un proyecto impulsado desde hace dos años para comercializar producciones de Camagüey en una tienda especializada en divisas, con artículos que cumplan los estándares de calidad requeridos para acceder posteriormente a mercados de exportación.

Las negociaciones también abordaron nuevas oportunidades para atraer inversión extranjera y ampliar la constitución de empresas mixtas. Según trascendió durante la reunión, actualmente participan nueve entidades de este tipo, cinco radicadas en Cuba y cuatro en China, concebidas para desarrollar infraestructura, fortalecer empresas emergentes y dinamizar la economía regional.

Los proyectos analizados incluyen inversiones en estaciones de carga para vehículos eléctricos, redes de servicios de transporte, estudios para futuras plantas de fabricación de esos sistemas y el fortalecimiento del sector automotriz mediante el ensamblaje y comercialización de automóviles, motocicletas, triciclos y camiones, con la participación de empresas como DofiAutos y DuoNex S.A.

Marlén Hernández, vicepresidenta de DuoNex S.A., explicó que la empresa mixta, creada en 2025 para producir y comercializar calzado, textiles y artículos de cuero, desarrolla actualmente negociaciones en Camagüey para ampliar sus líneas de negocios y consolidar contratos de consignación con diversos actores económicos, cuyos resultados muestran una evolución favorable.

Por su parte, Juan Ricardo Poll, director de Comercio Exterior de la Cámara Provincial de Comercio, destacó que la ronda de negocios abre oportunidades para fortalecer los encadenamientos productivos entre empresas estatales y formas de gestión no estatal.

Agregó que sectores como la industria alimentaria, el cárnico, la pesca y otras producciones con calidad exportable podrían beneficiarse de nuevos espacios de comercialización en divisas, lo que permitiría captar ingresos para modernizar tecnologías, incrementar la producción y ampliar la oferta al mercado nacional.

La jornada confirmó el interés compartido de Cuba y China por ampliar una cooperación económica basada en beneficios mutuos, transferencia de capacidades e inversiones de largo plazo, con Camagüey como escenario para nuevos proyectos destinados a fortalecer el tejido empresarial y contribuir al desarrollo económico del territorio.

La Demajagua