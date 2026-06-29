Cubana cierra con récord en Campeonato Panamericano de Atletismo

La cubana Daily Cooper completó con récord personal en los 800 metros su paso por el Campeonato Panamericano de Atletismo, en Medellín, Colombia, de donde se despide con par de cetros y doble clasificación para la cita continental de Lima 2027.

Cooper ganó el oro en la doble vuelta a la pista del Estadio Alfonsa Galvis Duque con excelente registro de 1:56.10 minutos, dos segundos por debajo de su anterior tope (1:58.03) conseguido hace apenas unas semanas.

La camagüeyana de 24 años es una de las figuras principales en el atletismo de la Isla en estos momentos, su preparación está enfocada este año en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 y desde ahora obtuvo boletos directos para la lid multideportiva del continente de 2027.

Meghan Hunter, de Estados Unidos, y la canadiense Maeliss Trapeau fueron sus escoltas en el podio con tiempos de 1:58.93 y 1:59.54 minutos, respectivamente.

Este sábado Cooper había liderado los mil 500 metros con tiempo de 4:22.72 minutos, algo más distante de lo mejor que ha hecho en su vida en esa prueba, y reconoció tras su actuación que le afectó la altura sobre el nivel del mar existente en la urbe colombiana.

Terminé un poco cansada, pero ya en los 800 me sentí mejor y tuve las fuerzas para rebajar mi récord, aseguró a medios de prensa acreditados en el torneo y agradeció por el resultado a su entrenador Pedro Tamayo y en especial a su mamá que siempre le anima en cada momento difícil.

Con la medalla de oro de este domingo la reducida delegación cubana –solo seis atletas– llegó a cuatro y una de plata para finalizar en el quinto puesto de un ordenamiento encabezado por República Dominicana con ocho títulos, dos preseas de plata e igual cantidad de bronce.

Los otros ganadores por la Mayor de las Antillas fueron Dianelis Delís (impulsión de la bala) y Anisleidis Ochoa (5000 m). El segundo lugar lo aportó Juan Carley Vázquéz (impulsión de la bala).

Sin acceso al podio se despidieron los martillistas Ronald Mencía (quinto lugar) y Miguel Ángel Zamora (noveno).

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