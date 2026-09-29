Inauguran copa de softbol en homenaje a Ramón Marrero

La primera copa de softbol a la piña Ramón Marrero in memoriam, para mayores de 40 años, fue inaugurada el fin de semana en el beisbolito Manue Alarcón, de Bayamo.

A la apertura del certamen asistieron, especialmente invitados, familiares de Ramón Marrero, además de Carlos Martí, cuatro veces campeón nacional con los Alazanes de Granma y personalidad del deporte cubano.

En los primeros resultados, el equipo de Vikingos derrotó 6-2 a Leones de Cimex y Puros de la Escena venció 5-4 a Tembas, con triunfos respectivos de Alexis Aguilar y Vladimir Ledesma.

El resto de los partidos del evento se jugará en el terreno Hermanos Blanco, siempre cada sábado a partir de las 9:00 de la mañana.

Ramón Marrero Mendoza fue un destacado entrenador de béisbol de categorías infantiles, excelente jugador de softbol y béisbol, al punto de integrar equipos de Bayamo y Buey Arriba en series provinciales.

El reconocido técnico, que representó a Cuba en eventos internacionales de niños, falleció en un accidente de tránsito, el 30 de agosto de 2020, a los 52 años.

Radio Bayamo