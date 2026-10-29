China firme junto a Cuba exige nuevamente fin del bloqueo de EEUU

China reafirmó hoy su apoyo a Cuba en defensa de su soberanía y dignidad nacional, y exigió a Estados Unidos poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero que mantiene contra la isla desde hace 64 años.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino Guo Jiakun afirmó que el bloqueo y las sanciones unilaterales estadounidenses han causado enormes sufrimientos al pueblo cubano.

Guo señaló que, desde 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado durante 34 años consecutivos resoluciones que exigen el levantamiento del cerco económico, comercial y financiero contra Cuba, con el respaldo de una abrumadora mayoría.

El vocero indicó que esas votaciones reflejan el rechazo de la inmensa mayoría de los países a las graves violaciones por parte de Estados Unidos de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.

Asimismo, subrayó que la comunidad internacional reclama el cese inmediato de las medidas coercitivas que, según expresó, vulneran gravemente el derecho del pueblo cubano a la subsistencia y al desarrollo.

China continuará apoyando la defensa de la soberanía y la dignidad nacional de Cuba, así como su oposición a la injerencia externa y al bloqueo, afirmó Guo.

El portavoz instó nuevamente a Washington a escuchar los reclamos de la comunidad internacional, poner fin al bloqueo y las sanciones contra la isla, y cesar de inmediato cualquier forma de amenaza o uso de la fuerza contra el país caribeño.

Cuba recibió la víspera el apoyo mayoritario de la comunidad internacional en su lucha contra el bloqueo impuesto por Estados Unidos, recrudecido a niveles sin precedentes durante la administración de Donald Trump.

Pese a las poresiones y chantajes diplomáticos, 130 estados miembros votaron junto a Cuba en esta denuncia que cada año realiza desde 1992.

Previamente durante el debate en ONU, Fu Cong, representante permanente de China ante las Naciones Unidas, criticó la continuación de las medidas unilaterales de Estados Unidos contra la isla y precisó que no existe ninguna razón para continuar con estas acciones ilegales impuestas hace 64 años.

También, subrayó que es injustificable ignorar la demanda de justicia que el pueblo cubano ha venido persiguiendo durante 34 años.

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