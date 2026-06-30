Blanquita Amaro, “La Reina del Mambo”

El 30 de junio de 1923 nace en San Antonio de los Baños, la actriz, cantante y bailarina cubana Blanquita Amaro.

Desde pequeña siente atracción por la música y el baile. Actúa en obras dramáticas y musicales, tanto que a los nueve años gana el primer premio en un concurso de canto en el Teatro Payret de La Habana.

Era una mujer simpática, pícara y con una gran sonrisa y un exaltado movimiento que le imprimía a su ágil cuerpo la convirtieron en una de las figuras más populares de aquella época

Viaja a su México, donde es bautizada como “La Reina del Mambo” y continúa actuando en diversas películas, acompañando a figuras como Pedro Infante en Escándalo de estrellas de 1944.

En 1947 participa en Embrujo antillano, uno de los filmes musicales más costosos de su época, con Ramón Armengod y la famosa vedette cubana María Antonieta Pons.

Viaja y se establece en la Argentina, donde muy pronto gana notable popularidad.

En la radio interviene en programas como Canciones y sonrisas de América (1947), con Fidel Pintos, y Belleza tropical (1949), con Pablo Palitos.

Su primer papel dramático en el teatro es el de Nuri, en el drama Tierra baja de Ángel Guimerá. Más tarde actúa en diversas compañías y viaja a diferentes países del continente. Además de destacarse como vedette, alterna su labor cinematográfica entre Cuba, México y Argentina. A principios de la década de 1950 es considerada una de las artistas más populares de la farándula cubana.

En 1968 se radica de forma definitiva en Miami, donde produce y anima su propio show televisivo, El show de Blanquita Amaro; y actúa en programas de radio de esa ciudad, en emisoras tales como La Poderosa y Cadena Azul.

También obtiene reconocimientos por su actuación en el teatro, con Vidas Robadas y en Las Amiguísimas, una comedia que protagoniza con Griselda Nogueras y Néstor Cabell.

Fallece en la ciudad de Miami, Estados Unidos el 15 de marzo de 2007.

La Demajagua