Convocan a concurso virtual por la preservación de la Capa de Ozono

La Oficina Técnica del Ozono (OTOZ) convocó en esta capital a una nueva edición de su Concurso virtual “El ozono y el clima, unidos por un mundo mejor”.

El certamen persigue el propósito de fomentar la educación ambiental y promover la creatividad de las nuevas generaciones en torno a la preservación de esa fina capa protectora de las radiaciones ultravioletas del Sol, la mitigación del cambio climático y el desarrollo sostenible.

Los participantes podrán concursar en las modalidades de dibujo, poesía, cuento, audiovisuales, historietas y otras manifestaciones creativas afines, de acuerdo con sus bases, a las que tuvo acceso la Agencia Cubana de Noticias

La recepción de los trabajos será hasta el 30 de agosto próximo y las obras deberán enviarse al correo electrónico concursoozonocubaenergia@gmail.com.

Para obtener más información, los interesados pueden contactar a los organizadores a través de la página de Facebook OTOZ Protegiendo la Capa de Ozono en Cuba o mediante el WhatsApp +53 63472009.

Con esta iniciativa, la institución reafirma su compromiso con la formación ambiental de niños y adolescentes, incentivando su participación activa en la construcción de un futuro más sostenible y resiliente frente a los desafíos climáticos actuales.

La Otoz esta adjunta al Centro de Gestión de la Información y Desarrollo de la Energía, y desde hace años fomenta actividades por el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono.

Tal efeméride es festejada cada 16 de septiembre desde que la ONU la seleccionó en 1994 por coincidir con la firma del Protocolo de Montreal relativo a la eliminación de las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono, y en conmemoración de la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.