Donación masónica fortalece atención pediátrica en Juan Manuel Márquez

El Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez de esta capital, recibió una donación de medicamentos y material quirúrgico realizada por la Orden de Constructores Masones de la República de Cuba y de México, junto al Gran Comendador de Bahamas.

La entrega, según confirmó este lunes el Gobierno de La Habana desde su perfil en la red social Facebook, fue recibida por la directora del centro, doctora Arayz Consuegra Otero, y la subdirectora de aseguramiento médico, Carolina Herrera Fuentes, quienes expresaron agradecimiento por el gesto solidario que contribuye a la atención infantil en medio de limitaciones derivadas del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, agravado por el cerco energético.

Durante la jornada se efectuó un recorrido por las salas de oncología y cirugía, donde se constató la importancia de los recursos entregados para la atención de los pacientes pediátricos.

En declaraciones, la directora Consuegra Otero subrayó que, pese al esfuerzo del personal médico, las restricciones afectan de manera sensible la disponibilidad de insumos para los niños.

Este acto reafirmó el valor de la solidaridad internacional, la fraternidad y el compromiso con la salud infantil en Cuba, señalaron las autoridades hospitalarias.

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