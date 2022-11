Agricultores vence de manera convincente a Tabacaleros

El equipo de Agricultores derrotó a Tabacaleros 10-2 para no dejar dudas de su liderazgo en la Primera Liga Élite de Béisbol Cubano y relegar hasta el tercer peldaño a su rival de esta tarde, en el Estadio Julio Antonio Mella, de la Ciudad de Las Tunas.

La selección de tuneros y granmenses hicieron la primera anotación en la apertura del encuentro, fabricaron un racimo de 5 en el quinto episodio y otras 4 en la octava entrada, mientras que los occidentales ( Artemisa- Isla de la Juventud y Pinar del Rio) marcaron sus 2 carreras en la sexto inning.

En el partido se llevó la victoria Yunier Castillo Jerez (6.0 INN, 5H, 2C, 2CL, 4SO, 1BB) y el cerrador Carlos Santana Santisteban (3.0INN, 3H, 2SO) se anotó su primer juego salvado del campeonato.

Cargó con la derrota el abridor Geonel Gutiérrez Jiménez ( 3.2 INN, 7H, 5 C, 2SO, 2BB) quien permitió 7 de 13 jits del equipo contrario.

Otros 3 lanzadores de Tabacaleros pasaron montículo a quienes la ofensiva le produjo cuatro rayitas en total y 6 jits. Leodán Manuel Reyes Lugo relevó al abridor (2.1 INN, 2 H, 1 C, 3 SO, 2 BB), Leonardo entró en el séptimo Alberto Ocle Bouly(1.0 INN, 1H, 1C, 1CL y cerró Gabriel Cantero Rodríguez ( 1.0 INN, 3H, 3 C, 3CL, 2BB, 1WP) a quien hicieron tres anotaciones en la octava entrada.

Con el madero en la mano se destacaron por los orientales Osvaldo Abreu (3-3, 1 CI); Yuniesky Laruert quien de cuatro veces al bate conectó dos inatrapables e impulsó dos carreras mientras que Andrés de la Cruz produjo en cuatro turno 2 jits, uno de ellos un doble.

Con esa victoria los dirigidos por Carlos Martí acumulan 21 victorias y nueve derrotas, escoltados por Centrales (16-15) y Tabacaleros que ahora tiene balance de (15-15).

En otros resultados de la jornada Centrales venció a Ganaderos (8-0) y Cafetaleros derrotó a Portuarios 7-4.

Información del sitio web de la Federación Cubana de Béisbol