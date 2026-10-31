Proyecto Quisicuaba mantiene apoyo a personas vulnerables en Cuba

El proyecto sociocultural comunitario Quisicuaba mantiene hoy servicios de alimentación, atención médica y acompañamiento social para personas en situación de vulnerabilidad en el municipio de Centro Habana, en esta capital.

La institución atiende a personas sin hogar, ciudadanos con problemas de adicción, personas que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), madres solteras y otros grupos que requieren apoyo, explicó Luis Enrique Alemán García, responsable del área de bienestar de Quisicuaba.

El servicio alimentario constituye una parte de la atención integral que ofrece el proyecto, pues en la misma instalación funciona una unidad médica con diferentes especialidades para atender las necesidades de salud de los beneficiarios.

Además, el acompañamiento incluye la escucha, la orientación y el trato respetuoso a personas que afrontan circunstancias sociales complejas.

La prestación de estos servicios requiere una organización logística que abarca el traslado de víveres, la preparación de los alimentos y su distribución.

Según el entrevistado, el comedor atiende a unos 13.000 comensales, volumen que demanda la coordinación del personal de cocina, los trabajadores encargados del reparto y los asistentes sociales.

Los recursos destinados a las obras sociales proceden de donaciones y presupuestos específicos, señaló Alemán, quien explicó que la institución establece una planificación para asegurar el abastecimiento de alimentos y mantener la continuidad de la asistencia.

La preparación del personal constituye otro componente del programa, ya que los asistentes sociales reciben capacitación cada lunes para adquirir herramientas que permitan responder a las necesidades de los beneficiarios y garantizar una atención basada en el respeto a la dignidad humana.

“Aunque vivan en la calle, aunque sean personas con VIH, aunque tengan diferentes vulnerabilidades, siguen siendo seres humanos”, subrayó Alemán al explicar los principios que orientan el trabajo cotidiano de la institución.

La labor de Quisicuaba también comprende un centro de vida asistida en San Antonio de los Baños, municipio de la provincia de Artemisa, en el occidente de Cuba, donde personas en situación de calle encuentran alojamiento, alimentación y un espacio de convivencia.

El proyecto incorpora a voluntarios de la comunidad y brigadas internacionales que colaboran en la distribución de alimentos y otras tareas.

Alemán destacó la participación de personas que se acercan a la institución para apoyar el trabajo comunitario, desde la atención a los beneficiarios hasta el mejoramiento de los espacios del barrio.

Quisicuaba desarrolla 34 programas sociales y articula la asistencia directa con iniciativas comunitarias y acciones vinculadas al patrimonio histórico y social de la localidad.

Fundada el 12 de octubre de 1939, la institución desarrolla una labor social que combina la atención a personas en situación de vulnerabilidad con acciones de acompañamiento y reinserción.

En febrero de 2026, la Federación de Mujeres Cubanas le otorgó el Sello Conmemorativo Aniversario 65 de esa organización, en reconocimiento al impacto humanista de sus obras sociales.

Radio Bayamo