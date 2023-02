Carlos Martí: Ya no es Agricultores ni Granma, es el Cuba

Días antes de la partida de los Agricultores rumbo a Caracas, intercambiamos con su director, el granmense Carlos Martí, sobre estrategias, objetivos y expectativas para la 65 edición de la Serie del Caribe, a celebrarse del 2 al 10 de febrero en Venezuela.

Sereno, a la vez optimista y como de costumbre dispuesto a conversar con la prensa, nos concedió declaraciones minutos antes del primer juego de preparación con el equipo Cuba al Clásico Mundial.

Frente a la polémica de los últimos días se impuso, para comenzar, la pregunta sobre los cinco refuerzos solicitados para asistir a su tercera Serie del Caribe.

“En materia de pelota siempre existirá debate. Nosotros escogimos los refuerzos sobre la base de lo que quedaba. Ese conjunto que se prepara para el Clásico tiene varios atletas, en especial lanzadores, que quizás nos hubieran sido útiles, pero en estos momentos se preparan para el Clásico e irán próximamente a la gira asiática.

“Esos cinco peloteros que seleccionamos son los que nos podían apoyar, sobre todo en el área de los pícheres, que es, desde el punto de vista técnico, donde más necesitábamos reforzarnos”.

¿Cómo valora los partidos de confrontación ante el equipo Cuba?

–Estos encuentros no pueden ser un medidor, pues fueron contra un conjunto nacional que va al Clásico Mundial. Lógicamente, nuestro picheo no es tan profundo, pero pienso que cuando vayan pasando los días se adecúe al entrenamiento, y que con los tres píchers de refuerzo mejoren las actuaciones.

“Los topes nos sirvieron, porque nos enfrentamos a un equipo superior en el que están los mejores peloteros de Cuba. Nos permitieron optimizar el picheo, con el objetivo de prepararlo y salir a dar un buen espectáculo.

“En el béisbol moderno el relevo es fundamental, porque si el abridor camina cuatro o cinco innings, los relevos son los que determinan. Esta área tendrá que funcionar a la perfección.

“En dos partidos no se pueden definir todos los roles, pero sí vamos bien claros de la actuación que tendrá cada lanzador y el turno que le corresponde. Igual pasa con los bateadores, más o menos tenemos la alienación que debemos estabilizar.

“Será muy parecida a los juegos de preparación contra el team Cuba. Quizás puede haber un cambio; por ejemplo, Abreu, que no juega estos dos choques por una lesión en la mano. Pero, por lo demás, debe ser lo mismo.

“Fueron dos encuentros de exhibición para probar los pícheres y el resto de los jugadores. Se cumplió el objetivo”.

El juego de preparación entre los seleccionados del equipo Cuba y Agricultores tuvo un claro dominio de los primeros. Foto: Calixto Llanes/ JIT.

¿Con qué mentalidad llegan a Gran Caracas 2023?

–A los contrarios no los conocemos. No hemos podido estudiarlos, porque muchos clubes han culminado sus campeonatos hace poco y otros aún, pero el objetivo es salir a luchar cada partido y actuar según las características de los rivales.

“Buscaremos los puntos débiles y con esa guía trataremos de avanzar en la primera etapa, que es lo más importante. Contamos con un buen equipo para intentar clasificar entre los cuatro. Después vendrán los cruces, que es otro tema, pero estamos conscientes de que son siete partidos y hay que ir analizando uno a uno”.

¿Le rondan algunos fantasmas de anteriores ediciones, como cuando perdieron el pase a la finales en 2017 y 2018 ante las Águilas de Mexicali y las Águilas Cibaeñas?

–Ya eso pasó. Y nos marcó más en 2017, cuando perdimos un “juegazo” de Lázaro Blanco contra un gran lanzador de ellos. Terminó uno a cero. Fue un partido que lo podía ganar cualquiera, pero ese es el béisbol. Ahí perdimos la medalla de oro. Eso lo olvidamos y nos pondremos en función de lo que nos toca a partir del día 2.

“El mensaje es claro. Este equipo defenderá a Cuba en Caracas. Ya no es Agricultores ni Granma, es el Cuba. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible.

“Es una selección que llegará a la competencia luego de una gran temporada en la primera Liga Élite del Béisbol Cubano. No hemos perdido tiempo en seguir preparándonos y vamos con la mentalidad de ganar también esta serie”.

¿Cómo ve ahora mismo la salud del béisbol cubano?

–Lo que necesita es jugar más desde la base, buscar lo que le hace falta. Estoy hablando de pelotas, bates, guantes… Es un deporte muy caro por las condiciones que requiere. Para practicarlo hay que tener los implementos que lleva.

“Estamos conscientes de la situación en el país, pero según vaya mejorando hay que poner un poco de interés, de apoyo, porque, como se dice en buen castellano: en Cuba debajo de una piedra sale un pelotero.

“Y creo que cuando se empiecen a jugar más torneos en las categorías inferiores, seguirán saliendo figuras, porque todos esos que buscan ahora insertarse en el Clásico son peloteros cubanos de Grandes Ligas que fueron formados y aprendieron a jugar aquí en las edades escolares.

“A los cubanos les corre el béisbol por las venas. En esta Liga Élite, a pesar de no tener aún mucha identificación con el público, se vio el espectáculo en los estadios de Mayabeque y Bayamo.

“El béisbol cubano tiene salud y si se incrementa el interés la tendrá mejor. Hay bastante calidad. Te repito, si se da el apoyo que necesita, la logística, Cuba se desarrollará y seguirá siendo cantera de grandes peloteros, una fuerte base del béisbol mundial”.

Agricultores ganó el cetro en la I Liga Élite del Béisbol Cubano. Foto: ACN.

Que hablen los Agricultores

Osvaldo Abreu, tercera base. Foto: Angélica Arce Montero/ Cubadebate.

Osvaldo Abreu: Saldremos a divertirnos

“Lo que queremos es mantener el ambiente, la unidad, el enfoque que teníamos en esos juegos finales de la Liga Élite. Esperemos que sea positivo el resultado en Venezuela. Saldremos a divertirnos, como siempre digo. Haremos conciencia de que es un juego de pelota y daremos lo mejor.

“A todos los bateadores nos toca un turno clave en el juego. Dios mediante, trataré de que salgan las conexiones a la hora buena para obtener la victoria. Yordanis y yo nos intercalaremos en tercera. Ya para esa fecha del comienzo del certamen debo estar bien de la molestia en el brazo. Iremos enfocados en buscar un resultado para el equipo y que todo fluya.

“Los refuerzos le vienen bien a Agricultores. Tuvieron una actuación satisfactoria con Portuarios. Eso lo reconocemos. Ya han entrenado con nosotros y harán muy buen aporte en la Serie del Caribe. Son bienvenidos y ya se sienten parte del equipo”.

Denys Laza, refuerzo. Foto: Angélica Arce Montero/ Cubadebate.

Denys Laza: Ahora seré agricultor

“Me siento bien con Agricultores. Hace unos días, me hubiera gustado ganar con Portuarios, pero son cosas que pasan. Nadie pensó que nos harían la remontada de tres-uno, que nos ganaran tres partidos seguidos. Eso nunca se había visto en el béisbol.

“Por eso este deporte es tan grande. En definitiva, ganó el equipo que estuvo mejor durante todo el campeonato. Para mi Portuarios el aplauso, porque le dio colorido a la Liga. Jugó con gran ímpetu y valentía. Pero ahora me toca representar a Agricultores en la Serie del Caribe y lo asumiré como corresponde. Es un gran reto.

“No es la primera vez que juego con Granma. Estuve con ellos en una Serie del Caribe y el año pasado en el torneo de Holanda. Además, es mi segunda Serie del Caribe, tengo una noción del evento.

“Agricultores batea mucho y creo que con la incorporación mía y de los pícheres será más completo. Iremos con la mentalidad de tener un buen resultado”.

Lanzador Joel Mojena. Foto: Angélica Arce Montero/Cubadebate.

Joel Mojena: Sigo trabajando en el control

“En la Serie del Caribe debo ser abridor. Eso me gusta, pasar del primero al quinto innings, al sexto… y siempre quisiera terminar el juego. El relevo también me fascina.

“Durante la Liga Élite trabajé mucho las piernas, porque me sentía cansado. Mi entrenador me puso un ejercicio más corto, hasta que me fui recuperando y entré en el training de ser cerrador, que fue lo que más hice en ese torneo.

“Estos días sigo trabajando en el control. Soy un pícher que puede tirar dos o tres bolas seguidas y después dar tres strikes seguidos. También trato de tirar los rompimientos en zona mala, para que los bateadores le vayan. Es lo que más he aprendido. Mi recta ronda las 89 o 90 millas. Con esos recursos estaré en la caliente en Caracas”.