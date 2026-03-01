Cuba denuncia propósito terrorista de intento de infiltración

Autoridades del Ministerio del Interior (Minint) de Cuba presentaron evidencias del plan terrorista de ciudadanos residentes en Estados Unidos que recientemente intentaron infiltrarse por mar en la isla.
evidencias y pesquisas era infiltrarse en territorio cubano y ejecutar actos violentos, atacar unidades militares, y reclutar a personas para cometer esas acciones, detalló el coronel Álvarez.
Los delitos cometidos tipifican como de terrorismo y pueden conllevar penas severas, explicó por su parte el fiscal jefe de la dirección de la Fiscalía General de la República, Edward Robert Cambell, quién resaltó que los implicados violaron también normativas legales estadounidenses.
También incurren en delitos las personas que financiaron la acción en territorio de ese país, por lo que las autoridades de Estados Unidos deben cumplir los acuerdos internacionales y su propia legislación, y llevar ante la justicia a los infractores, apuntó Robert Cambell.
En tanto, el jefe de Estado Mayor de la Dirección de Tropas Guardafronteras, primer coronel Ybey Carballo, afirmó que desde los primeros momentos las autoridades cubanas mantienen la comunicación detallada con su contraparte estadounidense con el fin de esclarecer los hechos.
Señaló que los guardacostas cubanos cumplieron rigurosamente los protocolos establecidos y solo respondieron proporcionalmente cuando fueron agredidos con la metralla que ocasionó heridas en el abdomen y el brazo al patrón de la unidad de superficie guardafronteras, el capitán Yosvany Hernández.
Hernández, quien no abandonó su puesto a pesar de las heridas, fue asistido posteriormente, al igual que los heridos del bote agresor, y se encuentra fuera de peligro con pronóstico de evolución favorable, informó el jefe de Servicios Médicos del Minint, coronel Juan Antonio Ramí