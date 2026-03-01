Cuba denuncia propósito terrorista de intento de infiltración

Autoridades del Ministerio del Interior (Minint) de Cuba presentaron evidencias del plan terrorista de ciudadanos residentes en Estados Unidos que recientemente intentaron infiltrarse por mar en la isla. evidencias y pesquisas era infiltrarse en territorio cubano y ejecutar actos violentos, atacar unidades militares, y reclutar a personas para cometer esas acciones, detalló el coronel Álvarez. […]

En el programa televisivo Las Razones de Cuba, el 27 de febrero de 2026, se muestran fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cocteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas, uniformes de camuflaje, entre otros objetos que le fueron ocupados a la lancha rápida con matrícula de Florida FL7726SH, neutralizada el 25 de febrero de 2026, que transportaba 10 personas con intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas en Cuba. ACN FOTO/Omara GARCÍA MEDEROS/ogm

Autoridades del Ministerio del Interior (Minint) de Cuba presentaron evidencias del plan terrorista de ciudadanos residentes en Estados Unidos que recientemente intentaron infiltrarse por mar en la isla.

evidencias y pesquisas era infiltrarse en territorio cubano y ejecutar actos violentos, atacar unidades militares, y reclutar a personas para cometer esas acciones, detalló el coronel Álvarez.



Los delitos cometidos tipifican como de terrorismo y pueden conllevar penas severas, explicó por su parte el fiscal jefe de la dirección de la Fiscalía General de la República, Edward Robert Cambell, quién resaltó que los implicados violaron también normativas legales estadounidenses.



También incurren en delitos las personas que financiaron la acción en territorio de ese país, por lo que las autoridades de Estados Unidos deben cumplir los acuerdos internacionales y su propia legislación, y llevar ante la justicia a los infractores, apuntó Robert Cambell.



En tanto, el jefe de Estado Mayor de la Dirección de Tropas Guardafronteras, primer coronel Ybey Carballo, afirmó que desde los primeros momentos las autoridades cubanas mantienen la comunicación detallada con su contraparte estadounidense con el fin de esclarecer los hechos.



Señaló que los guardacostas cubanos cumplieron rigurosamente los protocolos establecidos y solo respondieron proporcionalmente cuando fueron agredidos con la metralla que ocasionó heridas en el abdomen y el brazo al patrón de la unidad de superficie guardafronteras, el capitán Yosvany Hernández.



Hernández, quien no abandonó su puesto a pesar de las heridas, fue asistido posteriormente, al igual que los heridos del bote agresor, y se encuentra fuera de peligro con pronóstico de evolución favorable, informó el jefe de Servicios Médicos del Minint, coronel Juan Antonio Ramí



Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959