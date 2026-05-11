Inicia en Granma Semana Nacional de Protección contra incendios

En Granma como en toda Cuba inició la Semana Nacional contra incendios. La jornada tiene como objetivo, elevar la cultura en la prevención y enfrentamiento a los siniestros. En el marco de la celebración, más de una decena de actividades se realizarán del 11 al 17 de mayo en este territorio suroriental. Presidieron la actividad inaugural Yudelkis Ortiz Barceló, Primera Secretaria del Partido Comunista de Cuba en Granma, Yanetsy Terry Gutiérrez, Gobernadora y el Teniente Coronel Orestes López Álvarez, Jefe del Cuerpo de Bomberos en la provincia.