Fábricas alemanas enfrentadas a los hackers

El reporte señala que las factorías germanas de maquinaria e instalaciones están mejor equipadas para enfrentar el aumento de los ataques de piratas informáticos que años atrás.

Dicho estudio señala que pese al incremento del número de ataques, cada vez se pueden rechazar más. La entidad destacó incluso que disminuyó la cantidad de empresas que sufren consecuencias negativas.

Solo un poco más de la mitad de las empresas (55 por ciento) informó en la encuesta de consecuencias negativas de incidentes de seguridad. En la encuesta anterior de 2019, esta cifra fue de casi el 70 por ciento.

La asociación VDMA atribuye esto principalmente a mejores precauciones de seguridad.

Al mismo tiempo, el número de ciberataques aumentó de forma considerable en comparación con 2019. Tales agresiones causan, según se informó, cientos de miles de millones en daños cada año.

Las empresas afectadas por incidentes de seguridad registraron sobre todo pérdidas de capital (32 por ciento) y de producción (29).

Sin embargo, en los dos más recientes años no se produjeron incidentes críticos para la seguridad que pusieran en peligro a las personas o el medio ambiente, cuando solo el tres por ciento de los afectados informó de una pérdida crítica de Know how debido a ataques de hackers, mientras que en 2019 el nivel era el triple.

Mientras que el 73 por ciento de las grandes empresas con más de mil empleados cuenta ahora con responsables de ciberseguridad, la cifra global es de solo del 58 por ciento, señalaron.

