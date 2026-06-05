El CITMA desarrolla diversos proyectos en aras de proteger los recursos naturales

El Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente en la provincia de Granma desarrolla una serie de proyectos en aras de proteger los recursos naturales. Por los resultados en el fortalecimiento de zonas costeras y el manejo sostenibles de las tierras, sobresalen “Mi Costa” y “OP-15”. Mediante la implementación de prácticas sostenibles, capacitación a decisores y el vínculo constante con las comunidades, los especialistas contribuyen al aumento de la sostenibilidad y seguridad alimentaria del territorio.