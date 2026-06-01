Cantautora Lidis Lamorú cerrará en Cuba evento Corazón Feliz

La música de la cantautora Lidis Lamorú inundará hoy el Teatro Martí de esta capital, cuando la artista suba a escena para ofrecer el concierto de clausura del séptimo Encuentro Internacional de Artes para las Infancias “Corazón Feliz”.

“Por una sonrisa” da título al recital que promete esta tarde un despliegue de alianzas creativas, con la participación de varios creadores y agrupaciones como Teatro de Las Estaciones, Habana Sueños y Teatro Tuyo.

Yo feliz y con mucha disciplina, pues me han conferido una responsabilidad muy seria que es la clausura del evento, declaró la cantautora en exclusiva con Prensa Latina.

Sobre el título del concierto expresó: Porque una sonrisa cuesta poco y produce mucho, te provoca que estás vivo y que hay múltiples maneras de servir. La mía es con la guitarra, la música y las canciones.

Ella se muestra agradecida con el equipo responsable de llevar adelante un encuentro tan significativo; “a mi criterio el más importante en estos tiempos para las infancias dentro del país, porque es un evento aglutinador, capaz de unir, es un puente de culturas y de identidad”.

Nuestra idiosincrasia y esencia están presentes aquí con amigos que llegan de otros países para traernos su cultura, sus maneras de proyectarse con las artes para las infancias, añadió.

En la jornada inaugural, la artista presentó la ponencia “La música infantil como elemento distintivo en el desarrollo integral de las infancias”, un tema que considera crucial y a tener en cuenta por quienes desempeñan la noble labor de educar.

Crecemos escuchando música, pero tú debes guiar, establecer límites, exigir, enseñar patrones estéticos musicales y éticos, principios que continúen enalteciendo la obra musical de tantos que en Cuba y en el mundo han dejado esa huella cultural, explicó.

El Encuentro Internacional de Artes para las Infancias “Corazón Feliz” va de eso, dijo, “es la manera que tenemos de unirnos, de soñar, de crear y de hacer nuevas cosas”.

Lidis Lamorú agradece la oportunidad de cantarle a los niños y que en estos 32 años de vida artística el camino haya sido angosto, pues implica un desafío superior trasladarse por todo el país desde Holguín, la provincia donde reside.

No obstante, “lo hago con mi mochila y mi guitarra al hombro, con una felicidad inmensa”.

Cuando eliges las infancias es para siempre, confesó la intérprete, cuya obra florece en cada pequeño rostro que disfruta y sueña a través de sus composiciones.

La Demajagua