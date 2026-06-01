Reporte especial por el día de la infancia

El Código de la Niñez en Cuba marca un antes y un después para la infancia en situación de discapacidad. La legislación impulsa proyectos de formación, sensibilización comunitaria y atención temprana para los pequeños. De eso bien sabe la familia de Rafael Ojeda Basulto, un niño trastorno del espectro autista de 10 años que recibe educción especial En la escuala Ernesto Che Guevara de Bayamo. En la provincia de Granma más de una veintena de instituciones educativas de la enseñanza especial tienen el reto de fomentar la inclusión real y sostenible de niños, niñas y adolescentes.