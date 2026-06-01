Impulsan proyectos en Cauto Cristo para el desarrollo local

Los proyectos de Desarrollo local, como parte de los nuevos actores económicos, garantizan servicios de impacto social en las comunidades de Cauto Cristo.

Las iniciativas reflejan múltiples beneficios en zonas como El Recreo, una de las más afectadas por el huracán Melissa en Granma.

“Hace un tiempo que trabajamos en este proyecto nombrado La Patrona y en coordinación gubernamental hemos logrado sostenibilidad en los bienes y servicios que hemos puesto al servicio de la comunidad”, destacó Esther Virgen Hidalgo Verdecia.

Existen otros tantos con evidentes éxitos en el territorio, como Agrocadenas, con un notable mejoramiento en las cadenas alimentarias.

Por su parte, Adys Jordan Pantoja, directora del Centro Universitario Municipal, explicó que es necesario avanzar en la implementación de medidas para asegurar una mejor cobertura de atención a los barrios.

“Hemos trabajado mucho con el gobierno para impulsar proyectos de desarrollo local. La coordinación de estos, para nuestro centro, resulta una labor de prioridad.

“Hay resultados en muchas iniciativas y, por ello, garantizamos ese acompañamiento profesional para impulsar el desarrollo en la medida de lo posible”, declaró.

La producción de alimentos constituye el principal objetivo y, con ello, posibilitar una mayor disponibilidad y asequibilidad en el acceso a bienes y servicios.

Encadenamientos productivos, iniciativas para potenciar el alcance de la agricultura con sus derivados, así como un progresivo desempeño en las fincas, forman parte de los objetivos.

Con la gestión de proyectos de impacto social, otras oportunidades se abren en las comunidades desde la accesibilidad a recursos.

Servir al pueblo con calidad y amor, resulta una prioridad en este municipio, donde la integración de varios actores económicos demuestra fortaleza y dinamismo.

La Demajagua