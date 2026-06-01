Irán acusa a EEUU de incumplir alto el fuego por bloqueo naval

En un mensaje divulgado a través de la red social X, el jefe del Legislativo iraní sostuvo que las medidas adoptadas por Washington en el estrecho de Ormuz contradicen los compromisos asumidos tras el cese temporal de las hostilidades.

«La implementación del bloqueo naval y la escalada de los crímenes de guerra del régimen sionista en Líbano son pruebas claras de que Estados Unidos no está comprometido con el alto el fuego», expresó Ghalibaf.

El dirigente iraní añadió que «toda opción tiene un precio y, al final, las cosas seguirán su curso», sin ofrecer mayores detalles sobre el alcance de sus declaraciones.

Las autoridades iraníes han denunciado reiteradamente el bloqueo impuesto por Estados Unidos desde el pasado 13 de abril contra puertos del país, incluidos los ubicados en el estrecho de Ormuz, considerado una de las rutas marítimas más estratégicas para el transporte mundial de energía.

Las declaraciones de Ghalibaf se producen en un contexto de tensiones persistentes en la región tras la guerra iniciada el 28 de febrero entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Teherán respondió entonces con ataques contra objetivos israelíes y lo que calificó como intereses estadounidenses en varios países árabes, antes de que las partes acordaran un alto el fuego temporal el 8 de abril.

Paralelamente, la situación en Líbano continúa deteriorándose debido a la ofensiva israelí iniciada el 2 de marzo, que ha causado tres mil 412 muertos, 10 mil 269 heridos y más de un millón de desplazados, además de cuantiosos daños en viviendas e infraestructuras, según cifras oficiales.

De acuerdo con reportes regionales, Pakistán mantiene gestiones de mediación entre Washington y Teherán con el objetivo de alcanzar un acuerdo que contribuya a poner fin a las tensiones y consolidar la tregua tanto en Irán como en Líbano.

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