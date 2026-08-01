Chequea dirección del Partido implementación de transformaciones económicas y sociales en Granma

Con la conducción de Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba (PCC), en Granma, y la gobernadora Yanetsy Terry Gutiérrez, se realizó esta mañana, en Bayamo, un pleno extraordinario del Comité Provincial del Partido dedicado a analizar la implementación de las 176 nuevas transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente por el Gobierno. […]

Con la conducción de Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba (PCC), en Granma, y la gobernadora Yanetsy Terry Gutiérrez, se realizó esta mañana, en Bayamo, un pleno extraordinario del Comité Provincial del Partido dedicado a analizar la implementación de las 176 nuevas transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente por el Gobierno.

La cita, que reúne a los miembros del Comité Provincial, dirigentes de organismos y organizaciones políticas y de masas, así como a cuadros gubernamentales del territorio, tiene como propósito central evaluar cómo la provincia de Granma asume, en la práctica, la puesta en marcha del Programa Económico y Social del Gobierno 2026.

Las 176 transformaciones, agrupadas en 23 ejes temáticos, constituyen la hoja de ruta aprobada por el Buró Político, el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido, la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Consejo de Ministros, tras un amplio proceso de consulta en todo el país.

Se trata de un programa que define el qué, el cómo y cuándo hacer para reimpulsar la economía nacional, y que las autoridades han descrito como la brújula y el hilo conductor para alcanzar las transformaciones necesarias en el complejo escenario en que se desempeña la economía cubana.

En el pleno de este sábado, que se desarrolla en el contexto de los primeros pasos de implementación territorial del programa, corresponde precisar cómo las Estrategias de Desarrollo provincial y municipales de Granma se articulan con las medidas nacionales.

Los ejes temáticos que abordan los participantes abarcan, entre otros, las transformaciones en el modelo de gestión de los actores económicos, las relaciones de propiedad, el sistema de planificación, la autonomía municipal, el sector energético, la recuperación agrícola, las transformaciones sociales, laborales y salariales, la modernización del sistema bancario y financiero, el sistema tributario, la política de precios, la inversión extranjera, el comercio exterior, el turismo, el transporte, y los mecanismos de control e inspección.

Para Granma, provincia de tradición eminentemente agrícola, resulta particularmente relevante el seguimiento a las transformaciones orientadas a incentivar la recuperación agrícola, así como aquellas vinculadas al sector energético, al sistema bancario y a la autonomía municipal.

En el pleno quedó claramente definido cómo los municipios y organismos de la provincia asumen la implementación de cada medida, qué plazos se establecen y qué mecanismos de control se aplican para garantizar el cumplimiento.

El Programa Económico y Social del Gobierno 2026 responde a distorsiones críticas, desequilibrios macroeconómicos internos e impactos externos severos que amenazan la estabilidad del país y el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030.

Está elaborado sobre la base de los documentos programáticos aprobados en el Séptimo Congreso del Partido Comunista de Cuba, y su fortaleza radica en la relación dialéctica, jerárquica y de complementariedad entre los documentos rectores que rigen la dirección del desarrollo del país.

Las máximas autoridades políticas y gubernamentales de Granma han convocado a los participantes del pleno a la unidad de criterios, a la disciplina en la implementación y al seguimiento sistemático de cada transformación en el territorio.

La provincia de Granma asume hoy el reto de convertir las 176 medidas en acciones concretas, en resultados tangibles para la población, con la convicción de que solo la organización, la planificación y el control riguroso permitirán avanzar en el complejo escenario económico que enfrenta la nación.

Radio Bayamo