Realizan en Manzanillo acto por el 26 de julio en Granma

El acto central en la provincia de Granma por el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo tuvo lugar en el municipio de Manzanillo. Desde la plaza Celia Sánchez Manduley, se patentizó la firme convicción de los granmeses de continuar las ideas de la generación del centenario. El espacio, presidido por Yudelkis Ortiz Barceló, Primera Secretaria del Partido en Granma y Yanetsy Terry Gutiérrez, Gobernadora, sirvió además para reconocer los resultados de empresas, organismos y la resiliencia del pueblo de esa región oriental.