Dedican a Fidel Castro programa cultural de actividades en Cauto Cristo

La Biblioteca pública de Cauto Cristo desarrolla varias actividades como saludo al Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Sobresale su carácter variado, comunitario y participativo, en cuanto a la concepción de un programa para todos los públicos y con alcance en todos los barrios, declaró Yudisniel Pérez Pérez, director de la institución cultural.

“Tenemos un total de doce actividades planificadas y se destaca la exposición Fidel por siempre, que recoge varios títulos como Buenos días Fidel, de Nicolás Guillén, Cien horas con Fidel de Ignacio Ramonet, Un grano de maíz, Cien hechos de la vida de Fidel Castro, entre otras bibliografías expuestas en nuestra Sala de adultos”, dijo Pérez Pérez.

El también licenciado en Estudios socioculturales, argumentó que el propósito es fomentar en la población los valores revolucionarios y humanitarios de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro.

“La exposición es para todos los grupos etarios. A todo usuario que llegue a la institución se le ofrece una explicación sobre la muestra bibliográfica”, significó.

“No obstante, señaló, para los niños contamos con varios libros en la sala juvenil y para ellos la exposición estará disponible en el propio mes de agosto. Si llegan ahora, también tendrán una referencia sobre la vida y obra del Líder Histórico”.

La jornada dedicada a Fidel incluirá un té poético, una peña recreativa, secciones de dibujos para los pequeños, festivales de lectura en Salas como la de la comunidad de Babiney, presentaciones de libros y exposiciones en barrios como Tranqueras y La Seis.

Pérez Pérez reconoció que hay cobertura de actividades para todo el territorio cautocristense como saludo al 13 de agosto, día del natalicio del Comandante en Jefe, gracias a la red de Bibliotecas, minibiblitecas comunitarias, casas bibliotecas y salas de lectura.

Los programas de actividades por la fecha, también incluyen a otras instituciones de la cultura en Cauto Cristo y a diversos sectores.

Este territorio forma parte del quehacer en Granma para promover la vida y obra de Fidel Castro en las nuevas generaciones

Radio Bayamo