Prensa vietnamita califica de hito visita de presidente de Cuba

Medios de prensa de Vietnam califican de hito en las relaciones bilaterales la visita oficial del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), Miguel Díaz-Canel, quien hoy continúa su agenda de trabajo en esta capital.

La visita del también presidente cubano para asistir a la ceremonia por el 80 aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional de Vietnam, que se realizará mañana, permitirá fortalecer las especiales relaciones entre los dos países, significó el diario Nhan Dan (Pueblo).

De acuerdo con un artículo publicado por este medio de comunicación, la visita ofrece la oportunidad de debatir medidas concretas para ampliar los lazos bilaterales, especialmente en los ámbitos de economía, comercio e inversiones.

También será posible mejorar la eficacia de los mecanismos conjuntos, como los acuerdos entre las dependencias del Partido y el Comité Intergubernamental, y abordar asuntos internacionales de interés mutuo.

Al recibir a los invitados cubanos en una ocasión tan importante, Vietnam reafirma su política consecuente de consolidar constantemente la solidaridad tradicional, la amistad especial, la cooperación integral y el firme apoyo a la isla caribeña, recalcó el rotativo.

La visita del máximo dirigente cubano contribuirá a enaltecer la posición y el prestigio de Vietnam, ratificando su política exterior de independencia, autodeterminación, paz, cooperación y desarrollo.

El Nhan Dan, órgano oficial del Partido Comunista de Vietnam, aseguró que la solidaridad tradicional, la amistad especial y la cooperación integral con Cuba seguirán siendo una prioridad en la política exterior de la nación indochina.

Por su parte, la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), consideró que esta visita demuestra, una vez más, que la solidaridad entre ambos pueblos sigue siendo una antorcha que ilumina el camino de cooperación y desarrollo en beneficio de cada nación.

Citó las declaraciones del vicecanciller del país del sudeste asiático, Dang Hoang Giang, calificando las relaciones entre ambos países como un símbolo excepcional de solidaridad internacional basada en la lealtad, y la superación de los límites geográficos y temporales.

Mientras, la Voz de Vietnam, significó que esta es la primera vez que Díaz-Canel visita el país en su calidad de primer secretario del Comité Central del PCC y presidente de la República.

El mandatario cubano arribó la víspera a Hanoi para realizar una visita oficial de tres días. En su primera jornada en Hanoi rindió homenaje al Héroe Nacional José Martí, recorrió el Museo de Historia Militar de Vietnam e inauguró la planta de alta tecnología para la producción de medicamentos de la recién creada empresa mixta Genfarma.

Dialogará además con las máximas autoridades del Partido, el Estado, el Parlamento y el Gobierno del país anfitrión.

