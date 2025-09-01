Serie cubana Valientes se alza con importante premio internacional (+Fotos)

La serie cubana Valientes se alzó con el premio a Mejor Programa Dramático en la edición 36 de los CBU Media Awards, y la conquista es hoy motivo de orgullo para sus admiradores, elenco y equipo de realización.

Dirigida por Heyking Hernández y escrita por Lil Romero, el audiovisual de Cubavisión narra la historia real del primer grupo de voluntarios que se enfrentó sin miedo a la pandemia de la Covid-19 en las zonas más críticas de los hospitales.

Está inspirada en las crónicas del periodista Mario Ernesto Almeida publicadas bajo el título Bitácora del alma, según un artículo difundido en el portal web de la Televisión Cubana.

Valientes “refleja la intensidad y el compromiso de quienes se convirtieron en héroes anónimos de la pandemia”.

“La producción destaca por su enfoque humano, su fidelidad a los hechos y su capacidad para transmitir emociones universales, desde la valentía y la esperanza hasta el sacrificio y la resiliencia”, amplía el texto.

Añade que este reconocimiento internacional enaltece a sus creadores y actores, además de que evidencia la fuerza del arte y la creatividad cubana en el panorama audiovisual global.

