China lanza plataformas de cooperación y centros científicos en OCS

El presidente chino, Xi Jinping, anunció hoy la creación de plataformas de cooperación, centros de colaboración científica y otras inciativas para promover la apertura dentro de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

Durante su discurso en la reunión ampliada de este mecanismo (OCS+), instó a los países miembros a propiciar un desarrollo económico inclusivo a nivel global.

El líder asiático anunció la creación de tres plataformas de cooperación en energía, industria verde y economía digital, junto con tres centros de colaboración en innovación científica y tecnológica, educación superior y formación profesional.

«China está dispuesta a compartir las oportunidades de su mercado a gran escala y continuará con el plan de desarrollo de alta calidad de la cooperación económica y comercial dentro de la familia de la OCS», señaló.

De acuerdo con el mandatario, en los próximos cinco años China pondrá en marcha nuevos proyectos de 10 millones de kilovatios de energía fotovoltaica y eólica junto con otros países miembros, y promoverá la creación de un centro conjunto de cooperación para la aplicación de inteligencia artificial.

También ofreció el acceso al sistema chino de navegación por satélite Beidou e invitó a las naciones con capacidades técnicas a participar en la construcción de una Estación Internacional de Investigación Lunar.

En materia de intercambios culturales, Xi señaló que los lazos entre los pueblos de la OCS son sólidos y fructíferos.

Abogó por seguir fomentando el entendimiento mutuo entre civilizaciones con diferentes trayectorias históricas, sistemas sociales y niveles de desarrollo.Como parte de los intercambios, China organizará el Foro de Partidos Políticos de la OCS, el Foro de Desarrollo Verde y Sostenible y el Foro de Medicina Tradicional.

Asimismo, anunció que en los próximos cinco años China brindará tratamiento a 500 pacientes con cardiopatías congénitas, realizará cinco mil cirugías de cataratas y llevará a cabo 10 mil pruebas de detección de cáncer en países miembros.

Xi también destacó la necesidad de tomar “acciones de la OCS” para proteger la equidad y la justicia internacionales.

“Todos los miembros defienden el principio de imparcialidad, participan de forma constructiva en los asuntos internacionales y salvaguardan los intereses del Sur Global”, afirmó.

El presidente chino manifestó su apoyo al fortalecimiento de la colaboración entre la OCS y organismos como las Naciones Unidas, la Asean (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), la Unión Económica Euroasiática, entre otros.

Los líderes de la OCS aprobaron hoy aquí una estrategia de desarrollo 2026-2035 y adoptaron 24 documentos de cooperación en economía, seguridad, intercambios culturales y desarrollo institucional.

