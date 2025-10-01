Cuba contra Italia hoy en Mundial Sub-20 de fútbol

La selección masculina cubana sub-20 de fútbol jugará hoy por la tarde un difícil partido en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso frente a la subcampeona mundial de la categoría Italia, por el Grupo D de la Copa Mundial de Chile 2025.

Alfredo Boada Mola

Los Leones del Caribe disputarán su segundo partido del certamen con comienzo fijado para las 16:00, hora de Cuba, luego de caer la noche del domingo 1-3 ante Argentina, seis veces campeona sub-20 del orbe, en la primera fecha.

La Albiceleste jugó con un hombre de menos desde el minuto 10 por la expulsión del defensor central Santiago Fernández a causa de una falta grave sobre el delantero cubano Alessio Raballo, pero el punta Alejo Sarco marcó un doblete (minutos 3 y 41) y el recién ingresado Ian Subiabre puso el marcador definitivo al 90.

El gol de la isla antillana llegó antes del descanso, tras un rebote en el área chica tras un córner, que envió a las redes el capitán Karel Pérez (minuto 45+4).

A su vez, Italia viene de vencer por 1-0 a Australia, el otro conjunto integrante de la llave.

La selección de la isla caribeña finalizará la fase de grupos ante Australia, el próximo sábado 4 de octubre, en choque pactado para las 19:00, también hora de Cuba, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, de Santiago.

Argentina e Italia lideran la llave D con tres puntos mientras que Australia y Cuba tienen cero unidades.

Esta es la segunda participación cubana en estas lides del orbe juveniles, tras una primera incursión en Türkiye 2013, donde los antillanos cayeron en sus tres encuentros.

Al actual campeonato del mundo sub-20 en Chile, del 27 de septiembre al 19 de octubre, asisten 24 selecciones nacionales, y por América Latina y el Caribe compiten además de Cuba y Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, México, Panamá y Chile.

Argentina conquistó seis veces la Copa Mundial de fútbol sub-20 (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007) y Brasil cinco (1983, 1985, 1993, 2003 y 2011), de las 23 ediciones disputadas.

