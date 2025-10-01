Recalcan rol de Comité de Cooperación Interparlamentaria Vietnam-Cuba (+Foto)

El importante rol del Comité de Cooperación Interparlamentaria Vietnam-Cuba en la consolidación y fomento de las ejemplares relaciones entre ambos países fue subrayado hoy aquí en el inicio de la segunda sesión de ese órgano.

En la apreciación concordaron los presidentes de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), Esteban Lazo, y de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, quienes en las palabras de apertura de la reunión ponderaron su significación.

“Reunirnos hoy aquí es una muestra de la voluntad de nuestro Parlamentos para seguir fortaleciendo nuestras históricas relaciones, porque ambas naciones se han propuesto como objetivo común garantizar la irreversibilidad del socialismo y lograr el desarrollo sostenible”, afirmó Lazo.

El también presidente del Consejo de Estado cubano enfatizó que esta segunda sesión del Comité está enmarcada en un año de importantes conmemoraciones, entre éstas el 80 aniversario de la independencia de Vietnam y los 65 años del establecimiento de relaciones diplomáticas.

Hace pocos días recordamos también la primera visita aquí del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, en septiembre de 1973, y su presencia en los territorios liberados del Sur, donde enarboló junto a los combatientes la bandera del Frente Nacional de Liberación, comentó.

En otra parte de su discurso el también miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba enfatizó que “nuestras relaciones se mantienen en excelente estado por el carácter fraternal, histórico y solidario” y puntualizó que la cooperación en todas las esferas es reflejo de su amplitud y desarrollo continuo.

Señaló que el respeto mutuo y el interés en consolidar estos vínculos impulsa la implementación de diferentes mecanismos entre los que sobresalen los seminarios teóricos entre ambos Partidos, las consultas políticas inter-Cancillerías, la Comisión Intergubernamental para la colaboración científico-técnica y la cooperación en la defensa.

Para apoyar su gestión y efectividad estamos hoy aquí, porque consideramos que esta segunda sesión del Comité permitirá dar seguimiento al trabajo para ampliar la inversión y colaboración en los sectores prioritarios y honrar el compromiso de ambos Parlamentos de favorecer el avance de los nexos comerciales y de cooperación, subrayó.

Lazo reconoció además el invaluable papel de Vietnam en el apoyo al pueblo cubano en momentos cuando atraviesa una compleja situación de economía de guerra debido, en lo fundamental, al impacto multidimensional del bloqueo de Estados Unidos, el principal obstáculo para la recuperación económica del país.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, coincidió en que esta segunda sesión del Comité Interparlamentario es una muestra del compromiso político de fomentar incesantemente y profundizar los vínculos entre ambos países, así como de explorar nuevas áreas de cooperación de interés mutuo.

Thanh Man manifestó su convicción de que la exhaustiva preparación de esta reunión permitirá que la misma sea práctica, efectiva y fructífera y permitirá alcanzar nuevos éxitos, así como abordar en profundidad los asuntos pendientes.

