Partidos palestinos condenan plan de Trump sobre Gaza

Partidos palestinos condenaron hoy un plan presentado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza al considerarlo parcializado en favor de Israel y un ataque al proyecto nacional.

En declaraciones a la prensa, Arkan Badr, miembro de la oficina política del Frente Democrático para la Liberación de Palestina, denunció la iniciativa de Washington.

La idea representa un “ataque directo a la entidad nacional palestina”, estimó Badr, quien señaló que ataca a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y a la Autoridad Nacional Palestina al reclamar reformas internas tras la presión israelí.

La esencia del plan es marginar al pueblo palestino y negar sus derechos nacionales inalienables, afirmó.

Ante esa situación, llamó a una reunión urgente de la OLP, con la participación de los principales dirigentes, para formular una estrategia nacional integral con el fin de abordar lo que describió como la “amenaza existencial”.

Por su parte, el Frente Popular para la Liberación de Palestina-Comando General afirmó que la propuesta significa la rendición ante la ocupación israelí.

La vaguedad de las disposiciones del plan requieren aclaraciones, expresó la formación en un comunicado, tras defender la lucha nacional para preservar los derechos del pueblo palestino.

En similar sentido se pronunció Mustafa Barghouti, secretario general de la Iniciativa Nacional Palestina, quien defendió el fin de la guerra en la Franja, pero no a costa de sus habitantes.

Es necesario obligar a Israel a pagar una compensación por la destrucción inhumana que causó en ese territorio, reclamó el también activista.

El proyecto de Trump ignora a los palestinos y la raíz del conflicto: la ocupación israelí y su política de apartheid, apuntó.

Barghouti alertó que la iniciativa está “llena de minas terrestres que podrían detonar la situación”.

Khaled Mansour, miembro del Buró Político del Partido del Pueblo Palestino, también denunció la idea de Trump al estimar que “no es más que una nueva fórmula para reafirmar la tutela sobre los palestinos”.

La prensa, políticos, analistas palestinos criticaron en las últimas horas numerosos puntos del plan, incluida la falta de garantías para una retirada total de las tropas israelíes, la obligación de las milicias palestinas, incluidas Hamas, de entregar las armas y el despliegue de una fuerza internacional en Gaza.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959