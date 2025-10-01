Taller intersectorial en Granma impulsa salud sexual y reproductiva en adolescentes

El Ministerio de Salud Pública, con el respaldo de la Organización Panamericana de la Salud, desarrolló un taller para fortalecer la atención integral a la salud de los adolescentes. La iniciativa, reunió a representantes de varios sectores, con el propósito de fomentar el autocuidado y reducir la alta tasa de fecundidad adolescente en la provincia. En el encuentro, los expertos resaltaron la importancia de crear entornos seguros y promover los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes.