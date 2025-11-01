Maduro: Estados Unidos quiere robar la reserva de petróleo más grande del mundo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que el Gobierno de Estados Unidos quiere robar la reserva de petróleo más grande del mundo y por eso lleva a delante una guerra multiforme contra el país suramericano.

Desde el Palacio de Miraflores y en compañía de autoridades que participaron del Encuentro Parlamentario del Gran Caribe en Defensa de la Paz, el jefe de Estado señaló: “quieren robarnos la reserva más grande de petróleo del mundo”.

En esa línea reflexionó que sí “Venezuela no tuviera 30 millones de hectáreas cultivables, no estuviera donde está, ni tuviera la historia gloriosa de Bolívar, ni la mayor reserva de petróleo del mundo y la cuarta de gas, quizás ni la nombraran”.

Asimismo, durante su alocución el presidente Maduro manifestó que Washington quiere imponer una agenda de amenazas militares y guerra psicológica.

“Hoy estamos viviendo uno de esos capítulos, no es el primero pero tampoco el último. Es un capítulo de una historia victoriosa que hemos vivido. El pueblo venezolano seguirá construyendo su modelo democrático, con plenas libertades y resolviendo nuestros asuntos con autonomía y soberanía. Sin ceder ni un ápice la dignidad como pueblo histórico”, remarcó el dignatario.

De igual manera precisó que “nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños deben saber que nuestra lucha por el derecho a la independencia, la soberanía, la paz en Venezuela; es la lucha por toda nuestra América y nuestra victoria será la victoria de toda Nuestra América. La paz contra la mentira imperial”.

En este sentido el presidente Maduro convocó a un gran encuentro de movimientos sociales, fuerzas políticas, de parlamentarios antes que finalice el año “para decir paz y respeto a los pueblos de América Latina y el Caribe; respeto para Colombia, Venezuela y países de toda la región”.

El jefe de Estado también refirió que Venezuela ha recibido el amor, la solidaridad y “el apoyo verdadero de las fuerzas que representan la América Latina y el Caribe profundo. Ese pueblo profundo de América Latina y Caribe dice presente cuando se trata de defender la soberanía y la independencia”.

“Los supremacistas vienen a salvarnos”, dijo irónicamente el presidente de Venezuela, al hacer un recuento del impacto que tuvieron en el continente las intervenciones de EE.UU.

De igual manera, Nicolás Maduro precisó que “nos quieren imponer una narrativa. Hoy han elegido una narrativa extravagante. La narrativa de Estados Unidos contra Venezuela es calumniosa”.

Entre tanto, al mencionar las intervenciones a Haití de organismos internacionales y de Estados Unidos, Maduro refirió que “nuestro Haití, mártir descuartizado por más de 100 intervenciones militares gringas para castigarla por haber sido la primera República liberada por jacobinos negros”.

En agosto, Washington desplegó frente a las costas venezolanas buques de guerra, un submarino nuclear, aviones de combate y tropas especiales, bajo el pretexto de “combatir el narcotráfico”.

Desde entonces, se han registrado bombardeos contra embarcaciones presuntamente vinculadas al tráfico de drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico, que dejaron al menos 57 personas asesinadas.

En este contexto, el Gobierno Bolivariano ha denunciado que Venezuela es víctima de “una guerra multiforme orquestada desde Estados Unidos”, con el objetivo de imponer un “cambio de régimen y un gobierno títere”.

Cubadebate