Realizan en Río Cauto operación de rescate y evacuación (+Video)

Una operación de rescate en el municipio de Río Cauto, seriamente afectado por inundaciones tras el huracán Melissa, se realiza este sábado, liderada por el general de Cuerpo de Ejército Roberto Legrá Sotolongo, viceministro primero, jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), con un grupo de trabajo de las FAR.

Además, toma parte el general de División Eugenio Armando Ravilero Aguilera, jefe del Ejército Oriental. Integran el destacamento que cumple misiones de rescate y salvamento fuerzas conjuntas del Ministerio del Interior, destacamentos de rescate y salvamento, los bomberos y más de 150 efectivos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

La operación se concreta con helicópteros, transportadores anfibios y camiones de tracción.

Los habitantes de los diferentes poblados de Río Cauto se trasladan por la carretera desde la cabecera municipal hasta Cauto Embarcadero.

Otros continúan siendo evacuados por vía férrea.

En la mañana, se reportó que medios aéreos de las FAR pusieron a salvo a más pobladores que quedaron atrapados por las aguas en Río Cauto y llevaron hacia instalaciones hospitalarias de Bayamo a una niña y a una mujer embarazada.

Las autoridades recalcaron que los embalses son seguros y que no habrá golpe de agua alguno, y piden calma a los riocautenses. Simultáneamente prosiguen con medios terrestres y anfibios las evacuaciones de familias en zonas de peligro.

Cubadebate