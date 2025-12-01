Celebran su día locutores cubanos

Locutores cubanos, en especial los profesionales del sistema de la Televisión Granmense, son reconocidos en su día.

Felicidades locutores cubanos!! Atrevida profesión que engendra sabiduría, talento, profesionalidad y sobre todo compromiso. La voz, la imagen, el verbo seguro, preciso y locuaz les caracteriza. Muchas felicidades de manera especial a los profesionales del sistema de la Televisión Granmense CNCTV .

Golfo Visión, Portada Visión Ileana Del Carmen Cutiño Ambrosio Alain García FeitóRocío Rosales del Río Ruth Elizabeth Ramirez Del Prado Ibis Daydé Yisel Armas Barzaga Laura, Day Acn y periodistas locutores (as) y a muchos otros. Muchas felicidades a todos los que honran la maestría y la virtud de hacer locución!!!

Susel Domínguez Serrano

