México felicita a Cuba por aniversario 67 de la Revolución

La Cancillería de México extendió hoy una calurosa felicitación al pueblo y al Gobierno de Cuba por el aniversario 67 del triunfo de la Revolución en la isla.

“La @SRE_mx extiende una calurosa felicitación al pueblo y Gobierno de Cuba, por la celebración del Triunfo de la Revolución”, expresó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un mensaje a través de su cuenta en la red social X.

El 1 de enero de 1959 la Revolución en la mayor de las Antillas encabezada por su líder histórico, Fidel Castro, logró el derrocamiento de la tiranía de Fulgencio Batista, quien se había instaurado en el poder tras un golpe de Estado en 1952.

A partir de esa fecha, la nación caribeña inició un proceso de profundas transformaciones político sociales que le permitieron a la isla eliminar el analfabetismo y crecer en indicadores vinculados a la salud y el bienestar de la población.

Sin embargo, medidas como la reforma agraria y las nacionalizaciones de empresas, así como la opción socialista escogida por Cuba, no fueron bien recibidas por Estados Unidos, que desde los años 60 comenzó a aplicar un bloqueo económico, comercial y financiero aún vigente.

Esta y otras acciones de Washington a lo largo del tiempo contra la mayor de las Antillas han provocado serias dificultades económicas al país y penurias a su población, a pesar del rechazo de la comunidad internacional.

A través de un mensaje en X, el presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, exhortó la víspera a los cubanos a continuar trabajando y unidos durante 2026.

“Celebremos las vidas salvadas y los imposibles vencidos en 2025. Recibamos 2026 conscientes de que trabajando y unidos, creceremos”, escribió.

Claudia Garrido Tarancón