Presidente declaró 2026 en Venezuela año de Reto Admirable

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró el año que inició hoy de Reto Admirable, definición que pretende dejar atrás, de manera definitiva, la desigualdad rentista y afianzar la independencia irreversible

En mensaje denominado “La Aurora y la Noche”, desde el Salón Sol del Perú, Palacio de Miraflores, sede de Gobierno, y acompañado por la primera combatiente Cilia Flores, el mandatario destacó anoche que la República avanza hacia un amanecer propio y soberano.

Maduro demandó al pueblo a superar sus propias proezas para seguir avanzando en consolidar los derechos del Poder Popular, así como en el desarrollo técnico-militar frente a las doctrinas imperiales.

El dignatario manifestó que Venezuela logró consolidar la paz y seguridad gracias a la fusión popular, militar policial, y hoy la “patria está segura y protegida” con esa unidad cívico-militar.

A juicio del jefe de Estado, esa fusión ya no es un enunciado, sino “es una ontología ética, institucional y social que preserva la vida nacional”.

En ese respecto, elogió el desempeño de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a la que calificó de heroica y poseedora de una “lealtad absoluta al espíritu de la Constitución de 1999 y a las raíces antiimperialistas que fundaron la República”.

El dignatario afirmó que la democracia directa, comunal y vecinal dejó de ser un anhelo de esa Carta Magna “para convertirse en práctica cotidiana, dirimir las diferencias y crear un nuevo sentido común”.

Significó que la patria transitó hacia un Estado profundamente democrático y soberano, y aludió a las Consultas Populares como mecanismo que contribuyó a dar respuestas a problemas concretos, además de consolidar la paz de la nación frente a las agresiones externas.

Sobre el año que recién terminó, Maduro expresó que concluyó con una economía diversificada y productiva que prospera hacia la superación definitiva del modelo rentista del siglo XXI.

El país, puntualizó, avanza con la articulación de los 14 Motores Productivos bajo una visión estratégica que garantizó el consumo nacional y permitió exportar rubros de la tierra y el mar hacia mercados internacionales.

Para el presidente, los índices de crecimiento alcanzados en condiciones de bloqueo corroboraron que Venezuela superó el cerco impuesto hace una década, y aseguró que el país cuenta hoy con mayor preparación, experiencia y unidad para enfrentar nuevos desafíos.

