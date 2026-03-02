Intercambian autoridades de Granma con creadores de la UNEAC

Un espacio para la reflexión y análisis con la comunidad intelectual bayamesa, tuvo lugar este fin de semana en la casa natal de Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo, con la participación de Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Partido en Granma, y Yanetsy Terry Gutiérrez, gobernadora de la provincia.

Durante el intercambio, los asistentes discutieron diversas líneas de trabajo centradas en: la preservación y revitalización de espacios y tradiciones locales, la cultura y el folclor, así como la economía cultural y calidad de las propuestas artísticas.

La importancia de las interrelaciones institucionales también fue tema de interés, destacando cómo estas alianzas pueden facilitar un desarrollo más integral de la identidad local.

Se puso de relieve la relevancia de integrar las escuelas de música en eventos y celebraciones comunitarias, para enriquecer la oferta cultural y fomentar el talento emergente entre los jóvenes.

También quedó latente la idea de crear espacios donde los nuevos empresarios de la cultura exhiban su creatividad y el rescate de centros emblemáticos de Bayamo, con el protagonismo de los artistas locales .

