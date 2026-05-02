Borroto y el récord de regresos como director en series nacionales

Con su designación al frente de los Toros de Camagüey para la Serie Nacional 65, el experimentado técnico Miguel Borroto se convertirá en el primero con cinco regresos como director del equipo de la misma provincia en la historia del béisbol cubano.

Borroto, quien exhibe un palmarés de 19 campañas nacionales, debutó en la serie 21 (1981-82) y registró regresos en los campeonatos 34 (1994-95), 37 (1997-98), 46 (2006-07), 59 (2019-20) y ahora para la edición 65, tras confirmarse por las autoridades deportivas de su territorio.

De acuerdo con los archivos del estadístico Benigno Daquinta, el estratega apodado por aficionados y seguidores como El Jerarca, acumula en series nacionales 756 victorias con 620 derrotas en temporadas regulares y balance de 19-27 en playoffs.

En su currículo Borroto consiguió el tercer lugar en la Serie 22 (1982-83), fue subcampeón en la justa 24 (1984-85), volvió a conquistar bronces en los campeonatos 37 (1997-98) y 40 (2000-01), mientras en su último período repitió el subtítulo en la campaña 59 (2019-2020), cuando cayó en la final ante Matanzas.

Borroto dirigió además a Camagüeyanos en seis Series Selectivas (equivalentes a la actual Liga Élite) y en eventos internacionales fue el manager de la selección nacional en el Premier 12 del año 2019, condujo varios equipos Cuba de categorías menores y trabajó en ligas extranjeras.

Su reincorporación se suma, hasta ahora, a las de Armando Jonhson con Isla de la Juventud y Alfonso Urquiola con Pinar del Río, ambos igualmente con loables resultados dentro y fuera del país.

El pinareño también protagonizará su quinto regreso en los clásicos beisboleros nacionales, pero uno de ellos fue con el plantel de Matanzas.

Curiosamente, con la próxima edición Borroto y Jonhson completarán 20 series nacionales, los quintos mentores que arribarán a esa cantidad en un ranking histórico encabezado por Carlos Martí (34), seguido por José Miguel Pineda (23), Jorge Fuentes (22) y Héctor Hernández (21).

Los cuatro técnicos que rebasan las dos decenas de campeonatos nacionales se inscribieron en el listado de campeones más de una vez, excepto Hernández que lo logró en una sola ocasión.

El regreso de directores tan experimentados se asume como una oportunidad para elevar los resultados del béisbol cubano, sumido actualmente en un período de discreta calidad.

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