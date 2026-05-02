Participa Cuba en 50 aniversario del Tianguis Turístico en Acapulco

Cuba participa en la celebración del 50 aniversario del Tianguis Turístico en Acapulco, donde presentó su cultura, naturaleza y hospitalidad como cualidades únicas, informó la revista Sol de Cuba desde su perfil en Facebook.

Con pabellón propio, la delegación cubana fortaleció conexiones, impulsó acuerdos y abrió nuevas oportunidades para mostrar al mundo un destino caribeño diverso, precisó el Ministerio de Turismo de Cuba.

El encuentro reunió a más de ocho mil asistentes, mil 300 empresas expositoras y mil 258 compradores de 30 países, de acuerdo con datos de los organizadores.

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Se proyectó un beneficio económico de mil 150 millones de pesos y más de 58 mil citas de negocios durante el evento.

Como novedad, se inauguró un primer pabellón dedicado al turismo comunitario, con experiencias representativas de los 32 estados de México.

El Tianguis Turístico en Acapulco constituye el principal foro de negocios del sector en México, con medio siglo de trayectoria como espacio de promoción de destinos y experiencias ante compradores internacionales.

Esta edición número 50, consolida su carácter profesional como plataforma estratégica para alianzas y para ampliar la presencia del país en los mercados globales.

La Embajada de Cuba en México destacó que la participación reafirma el interés de la isla en fortalecer vínculos turísticos con ese país.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.