Díaz-Canel: “Nadie honesto puede aceptar que Cuba sea una amenaza”

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, denunció las nuevas medidas coercitivas anunciadas por el gobierno de Donald Trump contra el archipiélago.

Díaz-Canel rechazó la excusa estadounidense de que Cuba represente una amenaza para ese país y subrayó que el bloqueo causa tanto daño debido a la “conducta intimidatoria y arrogante de la mayor potencia militar del planeta”.

Las declaraciones se producen en un contexto de recrudecimiento de la política de sanciones de la administración Trump contra Cuba.

Las nuevas medidas unilaterales y abusivas de Washington buscan aumentar la presión sobre la isla en pleno recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, y del cerco energético decretado a finales de enero.

Las sanciones apuntan específicamente a los bancos extranjeros que cooperan con el gobierno cubano e imponen más restricciones migratorias, además de bloquear a quienes operen o hayan operado en los sectores de energía, minería, defensa o seguridad de Cuba, o hayan brindado apoyo material, financiero o tecnológico a La Habana o a otros individuos ya “sancionados”.

Cubadebate