Destacan significado histórico del desfile por el Primero de Mayo en Granma

La primera secretaría del Partido en Granma, Yudelkis Ortiz Barceló, destacó el significado histórico del desfile por el Primero de Mayo esta provincia, y reconoció que fue otra jornada de júbilo y entusiasmo, de combate y reafirmación, de alegría y amor de los trabajadores y sus familias en defensa de la Revolución.

Dijo que Granma es una provincia con historia en la que se trabaja diariamente con motivaciones y seguros de la victoria, a pesar de las amenazas, el recrudecimiento del bloqueo imperial y la compleja situación que vive el país.

Unidad, júbilo colectivo y entusiasmo revolucionario caracterizaron al desfile de los trabajadores de la provincia de Granma, quienes unidos a sus familiares, ofrecieron su apoyo incondicional a la Revolución y al socialismo este viernes.

La miembro del Sindicato de Educación Sandra Lavaud Rodríguez, dijo que hizo presencia en la manifestación porque a Cuba y las conquistas que entre todos hemos logrado hay que protegerlas, porque nuestro país, aún en circunstancias complejas continúa trabajando para mejorar los servicios y el bienestar de la población.

Otro trabajador bayamés patentizó que participó en el desfile porque el mundo debe saber que la Patria es sagrada y porque tenemos derechos a vivir en paz, disfrutando nuestra independencia y soberanía.

Kenia Fernández Vázquez, trabajadora del INDER, expresó que asistió al desfile porque en los momentos actuales es imprescindible demostrar la unidad del pueblo con sus dirigentes entorno a la Revolución, ya que corren momentos complejos, los que serán superado con la unidad y el trabajo unido en función del bien común.

En los trece municipios granmenses miles de trabajadores, unidos a sus familiares, participaron en el desfile por el Primero de Mayo, que se caracterizó por el colorido, la creatividad y las iniciativas de los colectivos laborales en sus distintos sindicatos.

El movimiento obrero de la provincia ratificó la inquebrantable decisión de continuar al lado de la Revolución y el socialismo defendiendo las conquistas al precio de cualquier sacrificio, teniendo como inspiración la máxima de Lázaro Peña, el Capitán de la clase obrera, de que cuando la Revolución está en peligro hay que ponerla en manos de los trabajadores y con la convicción martiana y fidelista de actuar con todos y para el bien de todos.

Antecedió a esta jornada de movilización y reafirmación revolucionaria, un intenso programa de actividades que motivó los trabajadores como el reconocimiento a varias empresas, organismo y entidades del territorio con la condición de Vanguardia Nacional, la estimulación y condecoración a múltiples centros laborales y trabajadores, así como la incentivación de distintos colectivos para continuar desarrollando programas y proyectos en beneficio del pueblo.

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La Demajagua