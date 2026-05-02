Trabajadores Granmenses desfilan este 1ro de mayo

Más de doscientos mil trabajadores participaron en el desfile del Primero de Mayo en la provincia de Granma. Durante la marcha, los sindicatos mostraron, a través de múltiples acciones, la capacidad de resistencia y adaptación de los trabajadores en este territorio suroriental. El acto conmemorativo en la Plaza de la Patria de Bayamo estuvo encabezado por Rolando Yero Travieso, Jefe del Departamento de Atención Social del Comité Central; Yudelkis Ortiz Barceló, Primera Secretaria del Partido en Granma, Vladimir Regueiro, Ministro de Finanzas y Precios y Yanetsy Terry Gutiérrez, Gobernadora.