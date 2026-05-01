Trabajadores Granmenses desfilan este 1ro de mayo

En la provincia de Granma cerca de 200 mil trabajadores se dieron cita este 1ro de Mayo en la plaza de la Patria de la ciudad de Bayamo. En el desfile, con diversas iniciativas los granmenses demostraron la resiliencia de la clase obrera de estos tiempos. La conmemoración fue encabezada por Rolando Yero Travieso, Jefe de Departamento de Atención Social del Comité Central, Yudelkis Ortiz Barceló, Primera Secretaria del Partido Comunista de Cuba en Granma y Vladimir Regueiro, Ministro de Finanzas y Precios.