Convoy de solidaridad Nuestra América lleva ayuda a comunidad de difícil acceso en Granma

El convoy de solidaridad Nuestra América, que se encuentra de visita en Cuba, llegó hasta el Consejo Popular Limones, una comunidad rural de difícil acceso en el municipio de Buey Arriba, provincia de Granma.

Como parte de la jornada solidaria, los visitantes entregaron materiales escolares, entre ellos cuadernos, bolígrafos y ropa deportiva, destinados a contribuir al desarrollo de los niños y al fortalecimiento de su entorno comunitario.

La donación beneficia directamente a la escuela primaria martiana José Rodríguez Celeiro y al programa socioeducativo Educa a tu hijo, centrado en la atención educativa de los infantes.

Durante el recorrido, miembros del convoy se refirieron además a la importancia del trabajo de prevención en las áreas de salud, añade la información compartida en la red social.

En ese sentido, recordaron que el modelo de consultorios y médicos de la familia, presente incluso en parajes de difícil acceso como Limones, es un legado del Comandante en Jefe Fidel Castro.

En Buey Arriba, el grupo tiene programado un encuentro en la TV Serrana, espacio emblemático de la comunicación comunitaria y montañosa.

El itinerario del convoy Nuestra América prevé además visitas a las localidades de Bartolomé Masó y Guisa, donde también desarrollarán jornadas solidarias e intercambios con la población.

Con cada una de estas acciones, el convoy reafirma su compromiso con las comunidades más apartadas del oriente cubano, llevando no solo donativos materiales, sino también un mensaje de hermandad y reconocimiento a la resistencia y el desarrollo alcanzado por el pueblo cubano.

La Demajagua