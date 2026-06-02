Firmaron Cuba y México convenio de colaboración en educación superior 

Walter Baluja García, ministro de Educación Superior de Cuba, recibió hoy a una delegación del Tecnológico Nacional de México (TecNM), encabezada por su director general, Ramón Jiménez López, con quien firmó un convenio de colaboración.

Según precisó el Ministerio de Educación de Cuba (MES) en su perfil en la red social Facebook, el acuerdo tiene como propósito fortalecer los vínculos académicos entre ambas naciones y consolidar un puente de intercambio en el ámbito de la educación superior.

La publicación del MES destacó que con la firma de esa alianza estratégica, las partes no solo consolidan un puente de intercambio académico, sino que ratifican la voluntad política de los dos países de avanzar unidos hacia el futuro.

Refirió que ante los desafíos comunes de la región, el encuentro entre representantes del MES y el TecNM reafirma que la unión del conocimiento y la solidaridad entre Cuba y México continuará siendo un motor dinamizador para el desarrollo sostenible y el bienestar de ambos pueblos.

En el encuentro participaron además Miguel Díaz Reynoso, embajador de México en Cuba, y Agustín Rodríguez de la Cala, jefe de Cancillería de la misión diplomática en la Isla.

Por la parte cubana asistieron Reynaldo Velázquez Zaldívar, viceministro del MES, y María Victoria Villavicencio, directora de Relaciones Internacionales de la institución, junto a otros especialistas del sector.

El TecNM está integrado por 254 instituciones en todo México, incluidas 126 federales y 122 descentralizadas, además de centros especializados de investigación y desarrollo.

Con una matrícula superior a 600 mil estudiantes en licenciatura y posgrado, el TecNM tiene como misión formar profesionales competitivos en ciencia, tecnología y otras áreas del conocimiento, bajo un compromiso con el desarrollo económico, social y cultural de su país.

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