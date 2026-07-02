Cuba y Panamá a crucial partido clasificatorio al Mundial de Catar 2027

La selección masculina de baloncesto de Cuba jugará hoy en partido nocturno de visitante contra Panamá, en busca de un triunfo que la mantenga con vida en la ruta clasificatoria hacia la Copa del Mundo de Catar 2027.

La Federación Cubana de Baloncesto reveló el pasado lunes la nómina de 12 jugadores que disputarán la tercera ventana de las Eliminatorias de FIBA América, en sendos choques este jueves en la Arena Roberto Durán, de la Ciudad de Panamá, y el domingo frente a Uruguay, en el Antel Arena, de Montevideo.

El equipo del DT Onel Planas marcha último en el Grupo D con récord de 0-4 y para tener opciones de avanzar a la siguiente fase debe triunfar en los dos compromisos que le restan.

El seleccionado nacional presenta como pívot Marlon Díaz, Pedro Bombino, Anthony Rodríguez y Abram Isaac.

Como delanteros hicieron el grado Ibrahim Hechavarría, Joan Gutiérrez, Kevin Zúñiga y Yoscar Dinza.

Entre los defensas organizadores y escoltas viajaron Marcos Chacón, Aldo Castel, Reynaldo García y Sigfredo Casero.

La escuadra cubana siente las ausencias de su estrella Jasiel Rivero, quien se recupera de una reciente intervención quirúrgica, del también pívot Yoel Cubillas, debido a compromisos con su club en la liga profesional de El Salvador, así como de Howard Saint-Ross.

El formato de esta eliminatoria regional clasifica a los tres primeros lugares de cada uno de los cuatro apartados a la siguiente fase.

Actualmente, Panamá ocupa la tercera plaza de la llave D de cuatro equipos con cinco puntos y uno de ventaja sobre Cuba, por lo cual los de la isla necesitan triunfar en sus dos partidos restantes, o ganarle el encuentro a los canaleros y esperar por otros resultados que les favorezcan.

Uruguay lidera el Grupo D con ocho unidades y Argentina marcha en la segunda casilla con siete, ambos conjuntos sudamericanos están ya clasificados a la siguiente fase clasificatoria, que tendrá un total de 12 selecciones nacionales.

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