Comienza en China Conferencia Mundial de Economía Digital

La Conferencia Mundial de Economía Digital 2026 abrió hoy sus puertas aquí con el propósito de impulsar la construcción de ciudades digitalmente amigables y promover la cooperación internacional en este sector estratégico.

El evento tiene como lema «Construir ciudades digitalmente amigables: inteligencia sin fronteras y conexión digital global» y reúne a autoridades, empresas, expertos y representantes de diversos países.

El director de la Oficina Municipal de Economía e Informatización de Beijing, Jiang Guangzhi, afirmó que la economía digital se consolidó como un pilar para la estabilidad del crecimiento y un nuevo motor para mejorar la calidad y eficiencia del desarrollo.

Según datos oficiales, el valor agregado de la economía digital representó el 46,4 por ciento del Producto Interno Bruto de Beijing en 2025.

Las autoridades destacaron que la capital china superó los 450 mil millones de yuanes (unos 62,8 mil millones de dólares) en el tamaño de su industria de inteligencia artificial, mientras avanzan sectores como la manufactura inteligente, la economía de datos, la industria aeroespacial comercial y los vehículos conectados e inteligentes.

El vicedirector de la Oficina Municipal de Economía e Informatización, Liu Weiliang, señaló que la digitalización y la inteligencia artificial abarcan cada vez más los procesos productivos y de servicios, lo que marca una nueva etapa del desarrollo económico.

Beijing lidera el país con 254 grandes modelos de inteligencia artificial registrados y dispone de una capacidad de cómputo inteligente de 82 mil petaFLOPS, además de 157 mil 500 estaciones base 5G y la primera red nacional de pruebas para tecnología 6G.

Las autoridades también resaltaron políticas para acelerar la aplicación comercial de nuevas tecnologías, entre ellas el programa de socios para la innovación en inteligencia artificial, que agrupa a cerca de 300 empresas.

Durante la conferencia se presentarán informes sobre oportunidades de desarrollo, se lanzará una iniciativa para facilitar los servicios digitales a visitantes extranjeros en ciudades clave y comenzará la evaluación internacional de ciudades digitalmente amigables.

En la edición de 2025, Beijing presentó la Iniciativa Global para Ciudades Digitalmente Amigables, respaldada por representantes de 52 países, como parte de la estrategia china para promover una gobernanza digital más abierta, inclusiva y centrada en las personas.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959