Sobresalen actividades deportivas en etapa estival en Cauto Cristo

La temporada estival en Cauto Cristo sobresale por un variado programa deportivo y recreativo para todas las familias.

El principal polo de atracción para nativos y visitantes es la piscina de la comunidad de La Seis, considerada una de las áreas de verano más demandadas del municipio por sus condiciones asequibles y su ambiente comunitario familiar.

Entre sus mayores atractivos se encuentran las actividades físicas y de recreación impulsadas por los profesores del Instituto de Deportes y Recreación (INDER) del territorio, con un incentivo a disfrutar de una vida saludable.

La instalación cuenta con áreas diferenciadas para el baño de niños y adultos, aprovechando agua del río Cauto para su bombeo. Está rodeada de áreas verdes y cuenta con servicios de cafetería y gastronomía estatal y con participación de trabajadores por cuenta propia.

En el lugar se presentan payasos, magos, cantantes y artistas aficionados, a lo que se suman juegos, concursos y actividades dirigidas por profesionales del deporte, creando un espacio de integración cultural y recreativa .

El INDER desempeña un papel activo durante la etapa estival, llevando la actividad física a los espacios de recreación en todas las áreas del verano.

Sin embargo, el complejo recreativo de La Seis se convierte en epicentro de juegos de mesa, boxeo, bailoterapia y otras opciones para todo tipo de público . Profesores de cultura física y recreación realizan aquí actividades planificadas, integrando a jóvenes, adultos mayores y familias.

Previo a la temporada, trabajadores del INDER realizaron labores de limpieza, pintura y mejoramiento de áreas verdes para garantizar la calidad de las prestaciones en la piscina y otras zonas.

Además de La Seis, están aseguradas ofertas recreativas y deportivas en el poblado principal de Cauto Cristo, así como en comunidades como Babiney, La Tres y Tranquera, entre otros sitios acogedores para el disfrute familiar .

La Demajagua