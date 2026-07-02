Granma en pos de incrementar rendimientos en producción tabacalera

Por un incremento en los rendimientos en el cultivo trabajan los tabacaleros en la provincia de Granma cuando enfrenta la recta final de la actual cosecha.

En unas 200 hectáreas de tabaco plantadas en la campaña, el territorio pretende mantener la senda del crecimiento y el programa de desarrollo en la producción de la aromática hoja.

El compromiso provincial es alcanzar 275 toneladas de la hoja de tabaco, con rendimientos superiores a una tonelada por hectárea.

La industria granmense del sector muestra signos de recuperación y los indicadores reflejan la gradual reactivación tras los severos daños causados por el huracán Melissa a finales de 2025.

No obstante, se valora positivamente el desarrollo vegetativo de las plantaciones y reconoce el esfuerzo extraordinario de los vegueros, quienes enfrentaron las dificultades e incluso superaron el programa inicial de 150 hectáreas.

Según directivos de la Empresa de Acopio, Beneficio y Torcido de Tabaco Granma, la disciplina organizativa y el acompañamiento técnico han sido claves para que la campaña avance con resultados superiores a lo previsto.

Mientras, el Grupo Empresarial TABACUBA, a la que está adscripta la entidad, cuenta con un esquema de financiamiento consolidado y principios, bonificaciones e incentivos que ha impactado favorablemente en toda las rama tabacalera.

Entre las prioridades inmediatas se menciona el garantizar la materia prima para la industria cigarrera, resolver el desabastecimiento en redes comerciales y reducir los elevados precios en el mercado informal.

La Demajagua