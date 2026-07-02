Fricciones entre EE.UU. y Arabia Saudita, según diario israelí

La negativa reacción en Levante a la guerra estadunidense contra Irán disgustó a Arabia Saudita por lo que Washington sopesa retirar sus tropas del reino, afirma hoy el diario The Times of Israel.

Las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudí se han deteriorado debido al enfado en Riad por la decisión de Washington de lanzar una guerra contra Irán, dice la nota sin firma que cita “fuentes de inteligencia”.

Las relaciones entre Riad y Washington se han deteriorado a causa de la guerra, afirma el reporte que se remite a un artículo difundido por el cotidiano estadounidense The Wall Street Journal.

La negativa saudita a permitir que Estados Unidos utilizara las bases en su territorio para romper el control de Teherán sobre el Estrecho de Ormuz sería la manzana de la discordia, agrega el rotativo.

Ese rechazo privó a las fuerzas estadounidenses del uso de sus bases y del espacio aéreo cruciales para la operación (y) obligó a abortarla, siempre según el reporte.

En rigor fue la respuesta de Teherán, que disparó andanadas de misiles de crucero y drones contra las instalaciones militares de Washington en países de la Península Arábiga y contra Israel a contener sus acciones, al creer de analistas internacionales.

Desde los ataques de junio de 2025 en la llamada guerra de los 12 días, Estados Unidos e Israel daban por sentado que las capacidades militares de Teherán estaban anuladas, un análisis erróneo y costoso.

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