Homenaje en Italia al legendario voleibolista cubano Yoel Despaigne

El legendario deportista cubano Yoel Despaigne, cuya trayectoria hoy se reconoce con su ingreso al Salón Internacional de la Fama del Voleibol, fue homenajeado en Italia durante una ceremonia efectuada en la embajada de su país en Roma.

En el evento, celebrado la víspera, el embajador cubano en esta nación europea, Jorge Luis Cepero, destacó que ese reconocimiento de la Federación Internacional de Volebol (FIVB) a Despaigne, anunciado el pasado 19 de mayo, “es reflejo también de la grandeza del movimiento deportivo cubano”.

El diplomático se refirió al hecho de que Cuba, una pequeña isla del Caribe, sin los recursos de las grandes potencias económicas, logró un movimiento deportivo de masas, de conjunto con un sistema de selección y seguimiento al desarrollo de atletas de alto rendimiento, que potenció los triunfos extraordinarios del deporte en múltiples disciplinas.

Esa hazaña titánica, enfatizó “tuvo como principal arquitecto al Comandante en jefe Fidel Castro Ruz”, quien “no solo inauguró escuelas de iniciación deportiva y estadios, sino que sembró en cada atleta la convicción de que se compite por la Patria, por el honor y por la dignidad de un pueblo”.

Cepero resaltó que “el deporte cubano ha tenido que competir y vencer bajo el peso asfixiante de un cruel e injusto bloqueo impuesto por Estados Unidos, hoy mucho más recrudecido, con un cerco petrolero y amenazas de agresión militar”. En la ceremonia participaron además otros miembros de la misión diplomática cubana, representantes del movimiento de solidaridad con Cuba e integrantes de las asociaciones de nacionales de la isla radicados en este país europeo, entre quienes se encuentra el destacado deportista.

Despaigne, quien este jueves cumple sesenta años, participó en más de 350 partidos internacionales durante las décadas de 1980 y 1990 como integrante del equipo nacional cubano de voleibol,que en 1989 conquistó el primer lugar en la Copa Mundial de Japón y obtuvo la medalla de plata en el Campeonato del orbe de 1990.

Es el primer integrante de una selección masculina de voleibol de su país en sumarse al Salón de la Fama, al que además fueron exaltados previamente sus connacionales Eugenio George, mejor entrenador de equipo femenino del siglo XX, así como las jugadoras Mireya Luis, Magaly Carvajal, Regla Torres, Regla Bell, Taimaris Agüero, Mirka Francia y Yumilka Ruiz.

Un momento de particular relevancia durante el acto fue el saludo, en video, de otras glorias del deporte cubano, como sus compañeros de equipo Raúl Diago, Osvaldo Hernánez e Idalberto Valdés, además de las exvoleibolistas Ana Luisa Hourrutinier y Yumilka Ruiz, así como de los legendarios atletas Javier Sotomayor y Ana Fidelia Quirós.

Despaigne agradeció el homenaje y significó su orgullo de representar dignamente a Cuba en el mundo, la importancia de continuar promoviendo los valores de solidaridad con su nación y su compromiso con la defensa de su país, “que en estos momentos está pasando por momentos muy difíciles”.

En declaraciones a Prensa Latina, expresó que “soy representante del pueblo cubano, de la revolución cubana que nos hizo nacer, que nos hizo crecer” y se refirió a Fidel, al hecho de que este año se conmemora el centenario del natalicio de quien “para nosotros fue siempre un padre, un ejemplo”.

“Como hijo de la Revolución cubana, yo me siento en el deber, que tengo, de hacer todo lo que pueda por ayudar a mi pueblo”, afirmó Despaigne.

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