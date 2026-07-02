India evalúa vigilancia contra el dengue

Las autoridades sanitarias de India evaluaron la preparación hoy contra el dengue en esta capital, en el marco de las acciones gubernamentales para fortalecer la respuesta a enfermedades transmitidas por vectores.

En una reunión, encabezada por el ministro de Salud y Bienestar Familiar de la India, Jagat Prakash Nadda, se revisaron la situación epidemiológica actual, la capacidad de los hospitales, los protocolos de manejo clínico, los sistemas de vigilancia y las medidas de control vectorial implementadas en el territorio nacional, con especial énfasis en Delhi.

Según los informes presentados, la incidencia del dengue se mantiene en niveles bajos, con una tasa de mortalidad de 0.11 por ciento.

No obstante, el ministro Nadda advirtió que no se debe bajar la guardia ante un posible incremento de casos en los próximos meses, por lo que instó a los gobiernos estatal y municipales a mantener una actitud proactiva y demostrar su capacidad de respuesta.

Funcionarios del sector recordaron que la India aplica la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Dengue, conocida como Octalogue, que se basa en los ocho pilares de vigilancia, manejo de casos, control de vectores, respuesta a brotes, capacitación, comunicación para el cambio de comportamiento, coordinación intersectorial y monitoreo y supervisión.

A propósito del encuentro, Nadda instó a intensificar el control de vectores en zonas con aumento de casos febriles, reforzar la vigilancia entomológica para identificar focos de propagación, fortalecer la vigilancia epidemiológica en todas las áreas afectadas, así como asegurar que los hospitales mantengan áreas exclusivas, camas suficientes, componentes sanguíneos, insumos de diagnóstico, medicamentos e insecticidas.

También exhortó a activar a los hospitales centinela y a los centros públicos y privados, establecer un mecanismo de respuesta rápida con equipos en alerta, garantizar el reporte oportuno de casos tanto en las instalaciones públicas o privadas y realizar reuniones diarias a nivel distrital para monitorear brotes y respuestas.

Además, el titular de Salud subrayó la importancia de fomentar la conciencia pública a través de la participación ciudadana e impulsar la realización de campañas en escuelas, campamentos de trabajadores y zonas de alto riesgo.

En materia de coordinación, se reforzó el trabajo conjunto entre los cuerpos municipales, el ferrocarril, la junta cantonal, las áreas de ingeniería sanitaria y los departamentos de salud, con el fin de garantizar campañas efectivas de saneamiento y control del mosquito transmisor.

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