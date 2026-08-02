Reclama viceministro del Minrex fin de genocidio de EE.UU. contra Cuba

Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, denunció en su perfil de la red social Facebook la política genocida y hostil de Estados Unidos contra la nación caribeña y reclamó el fin de ésta práctica.

El diplomático afirmó que, aun en medio de un escenario económico extremadamente difícil, con carencias materiales y restricciones financieras, lo que Cuba reclama no es caridad ni regalos gratuitos, tampoco financiamiento preferencial ni trato de nación más favorecida.

“Lo que Cuba reclama es que Estados Unidos la deje en paz, que frene el genocidio, que ponga fin a la guerra económica despiadada, que deje de castigar al pueblo cubano y de generarle carencias, escasez, angustia e irritación cotidianas”, escribió Fernández de Cossío.

Señaló que el país exige comerciar en paz con el resto del mundo, sin la fuerza intimidatoria del gobierno estadounidense, y competir económicamente en igualdad de condiciones, incluyendo sectores como el turismo.

El viceministro subrayó que Cuba reclama que Washington permita una relación natural y pacífica de los cubanos residentes en ese país con la tierra que los vio nacer o vio nacer a sus padres.

A cambio, expresó que la Isla ofrece una relación de respeto, pacífica y constructiva, incluso vínculos de amistad y cooperación como los que ya mantiene con segmentos de la sociedad estadounidense.

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